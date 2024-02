Niang all'Empoli, Accardi: 'Ci è voluto un po', ecco come è andata'

M'Baye Niang è tornato in Italia. Nuova esperienza in Serie A per l'attaccante francese ex Milan, Genoa e Torino, l'Empoli lo ha acquistato a titolo definitivo dall'Adana Demispor con contratto fino al termine della stagione, più opzione per un'ulteriore annata.



Pietro Accardi, direttore sportivo dei toscani, è intervenuto in conferenza stampa e ha raccontato l'ingaggio del classe '94, arrivato al termine di una lunga trattativa.



COME SI E' PROTRATTA LA TRATTATIVA? - "Ho fatto una lunga chiacchierata con Niang e lui ci ha subito dato la disponibilità di venire a Empoli. Le dinamiche ci hanno portato ad aspettare, pensavamo si svincolasse ma poi abbiamo dovuto cambiare strategia. Ho trovato un ragazzo molto motivato, sa quello che si gioca l'Empoli e quello che si gioca lui. Si è messo in discussione senza troppe pretese, con sei mesi di contratto e con rinnovo legato a obiettivi personali e di squadra. Questo ci ha dato la certezza di prenderlo, con lui abbiamo completato un reparto in cui mancavano certe caratteristiche".



COME E' NATA LA TRATTATIVA? - "Noi stavamo cercando dei giocatori con certe caratteristiche, come primo obiettivo abbiamo preso Cerri, poi è nata l'opportunità Niang. Ci siamo fatti domande se sarebbe stato il caso di intervenire. La trattativa è nata i primi di gennaio, quando abbiamo capito che era una possibilità ci siamo presentati e lui fin da subito ha sposato il nostro progetto".