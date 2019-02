Dopo una stagione deludente con la maglia del Torino, a fine agosto M'Baye Niang è passato in prestito al Rennes dove, dopo un avvio difficile, nelle ultime settimane sta finalmente riuscendo a imporsi a suon di buone prestazioni e qualche bel gol. L'attaccante franco-senegalese, come riporta FootMercato.net, ha ora attirato su di sé le attenzioni dello ​Shanghai Shenhua, tanto che il club cinese starebbe preparando un'offerta da presentare al presidente granata Urbano Cairo.



Niang non rientra nei piani futuri della squadra di Walter Mazzarri e in casa Torino l'obiettivo è recuperare dalla sua cessione a titolo definitivo quei 15 milioni di euro spesi per acquistarlo dal Milan: un'eventuale cessione in Cina del giocatore potrebbe però portare anche alcuni milioni in più nelle casse granata.