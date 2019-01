Buone notizie dalla Francia per il Torino: M'Baye Niang nell'ultimo periodo sta finalmente giocando con continuità nel Rennes e il livello delle sue prestazione è più che sufficiente. Le possibilità che a fine stagione il club francese riscatti l'attaccante senegalese sono quindi in aumento.



Niang si è trasferito in estate dal Torino al Rennes con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il club granata potrebbe quindi incassare un importante tesoretta da riutilizzare la prossima estate nel mercato in entrata.