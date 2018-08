M'Baye Niang e il Torino sono sempre più distanti: la società granata, infatti, pare disposta a venire incontro al Rennes e a cedere l'attaccante senegalese con la formula del prestito, anziché a titolo definitivo, come il presidente Urbano Cairo sperava per rientrare dei 15 milioni di euro spesi per acquistarlo dal Milan.



Con la chiusura del calciomercato francese sempre più vicina, domani a mezzanotte arriverà lo stop alle trattative anche per i club di Ligue 1, il Torino ha aperto alla possibilità di cedere il giocatore in prestito pur di riuscire a sfoltire il reparto offensivo della squadra di Walter Mazzarri.