M'Baye Niang insieme al suo Rennes ha potuto festeggiare la vittoria nella Coppa di Francia, arrivata dopo il successo contro in finale contro il Paris Saint Germain. L'attaccante, al termine della partita, ha poi parlato del suo futuro.



"Con il Torino non ho avuto contatti, ma se continuo così so che il Rennes mi vorrà riscattare. Ne sarei felice perché mi trovo molto bene, abbiamo una bella squadra con cui possiamo fare grandi cose. A Torino non è andata come volevo, non è colpa di nessuno, è solo che non è il posto giusto per me - ha dichiarato Niang, come riporta La Gazzetta dello Sport - Oggi penso per il mio bene e per quello della mia famiglia. Quindi voglio stare qua. Ma devo parlare ancora con il procuratore e i dirigenti. Comunque al Torino, che sta facendo un grande campionato, auguro di andare in Champions".