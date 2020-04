| FINAL |



Juventus FC 2-0 Real Madriz FC

Alexis Somarriba

Allan Mercado #SangreRojiazul pic.twitter.com/OmvI8IozMC — Juventus FC (@juventusfc_nic) April 12, 2020

Insatisfeito com a arbitragem, o Real Madriz abandonou o jogo a 20min do fim: Juventus 2 a 0, no último jogo de hoje na Nicarágua. pic.twitter.com/IsZMPvtsM9 — Matheus Schenk (@matheuschenk) April 12, 2020

Nella notte italiana si è giocata, per la, la sfida tra la(club di Managua) e ilche... non è mai finita. Avanti 1-0 i padroni di casa, realizzano la rete del raddoppio grazie ad Allan, attaccante di 22 anni, che buca Simon. E qua si è scatenata la protesta del Real.Sì, perché il guardalinee aveva alzato la bandierina per evidenziare la posizione irregolare dell'attaccante, al che i difensore delsi sono fermati, non facendo caso al direttore di gara che, invece, aveva indicato al suo assistente di abbassarla, in quanto riteneva la posizione regolare. Difesa ferma,proteste del, inascoltate. Ed è per questo motivo che, al 70esimo minuto, i giocatori abbandonano il campo.