Il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi, ha parlato a margine della riunione del Comitato di Presidenza FIGC: "Abbiamo parlato di cose di carattere economico. Poi ci siamo chiariti un po' le idee sulla ripartenza di Serie A, B e C. Lunedì in consiglio Federale ogni Lega dirà come ripartire per completare i vari campionato. Pensiamo al Piano A, il più importante, poi vengono gli altri. Credo che l'interesse di tutti sia cercare il sistema per finire il campionato, il resto è discutibile e se ne può parlare. Ho visto una buona coesione. Algoritmo? Sì, lo sta preparando la Federazione. Viene dichiarata quasi irreprensibile, ma speriamo di non dover arrivare a quello. La cosa fondamentale è comunque finire la stagione e ricominciare la prossima".