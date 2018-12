Anche il presidente dell'Associazione italiana arbitri Marcello Nicchi ha deciso di farsi sentire dopo il vespaio di polemiche sollevato dalla prestazione di Rocchi e del VAR Fabbri in occasione del big match tra Roma e Inter. Interpellato dall'agenzia Adnkronos, ha dichiarato: "Non ho niente da dire tranne che prendere atto che c'è stato questo errore inconcepibile di cui si occuperà il designatore (Rizzoli, ndr). E' un errore inaccettabile, bisogna cercare di voltare pagina, tornare a parlare di calcio, questo purtroppo è accaduto e chi è preposto esaminerà e prenderà i dovuti provvedimenti". Si preannunciano tempi duri per Rocchi e Fabbri che, nella settimana nella quale sarà disputata anche Juve-Inter, rischiano il più classico dei turni di stop.