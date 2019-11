Il numero uno degli arbitri italiani, Marcello Nicchi, ha detto la sua sul Var a margine dell'incontro con dirigenti, capitani e allenatori a Roma: "Nella sala Var a Coverciano possiamo spiegare quello che accade nel weekend. Possiamo usare siti per comunicare casi critici accaduti. Il regolamento è chiaro, va conosciuto, serve fare affidamento. Far parlare gli arbitri? Se il clima diventa sereno e tranquillo, perché no? Quando avremo la tecnologia a disposizione in un ambiente come la Sala Var, si può anche pensare a parlare. L'incontro? Lavoriamo tutti perché questo calcio prosegua su questo trend, proviamo a sbagliare poco sbagliando meno possibile. Finché non vengono cambiati i regolamenti sono questi. Napoli-Atalanta? Quello che ha detto Rizzoli non devo ribadirlo. Abbiamo spiegato tutto, non ci siamo sottratti ed è interessante anche il contributo degli allenatori. Serve valutare il momento, i tempi, per le comunicazioni: le cose che accadono non sono previste, ci sono tematiche ed episodi che anche la commissione arbitrale deve rivedere e sviscerare per capire quel che è stato fatto bene o male. Ancelotti dice che il Var condiziona? Noi condividiamo tutto quel che è stato detto in riunione, chi ha esperienze e conoscenze da portare agli organi direttivi internazionali lo faccia, siamo qui per raccogliere idee e proposte".