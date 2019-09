Il presidente dell'AIA Marcello Nicchi è intervenuto alla trasmissione “La Politica nel Pallone” di Emilio Manculo a GR Parlamento commentando il rendimento degli arbitri nell'ultimo fine settimana: “Tolti alcuni errori, il Var ha funzionato benissimo in questo inizio di campionato. Trovo incredibile che in Italia si imputi agli arbitri di non ricorrere abbastanza al Var o di impiegare troppo tempo per prendere una decisione. Pensare di non ricorrere a questo strumento oggi è davvero anacronistico e autolesionistico”.