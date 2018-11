Il Presidente dell’AIA Marcello Nicchi ha parlato a margine delle celebrazioni per il 60 anni del CTF di Coverciano: “Gianluca Rocchi è una delle nostre eccellenze. Ma farei torto a parlare tanto di lui perché ce ne sono tanti che ne stanno seguendo l'esempio. Fortunatamente abbiamo un bel ricambio di giovani e speriamo che presto diventino apprezzati non solo in Italia ma in tutto il mondo. VAR? Capisco che c'è da vendere i giornali e da ascoltare le trasmissioni. Noi continuiamo a studiare e a perfezionare. La Var va bene. Tutte le cose possono andare meglio, ma credo che ci sia da essere veramente soddisfatti. Quando facciamo dei paragoni e notiamo che su cento episodi ne sbagli tre, credo che questo 3% ci debba essere concesso”.