Marcello Nicchi, presidente dell'Associazione italiana arbitri, ha aperto a possibili nuovi scenari nel rapporto tra gli arbitri e le società di calcio nel corso della conferenza stampa di presentazione dei nuovi organi tecnici per la stagione 2019/2020.



PRESIDENTI INSIEME IN SALA VAR? - "Magari una domenica che si gioca una partita importante, perché non vederla in Sala Var a Coverciano insieme ai due presidenti delle società? Così magari eviteranno di dire sciocchezze dopo la partita: sono cose che oggi sembrano impossibili, ma un domani chi lo sa".



SALA VAR A FIRENZE? - "Spero che il comune di Firenze ci dia presto le autorizzazioni per fare i lavori. E' un progetto sensazionale se ci danno le autorizzazioni veloci: là dentro possiamo fare tutto: dibattiti, spiegazioni".



L'ARBITRO SPIEGA LE SUE SCELTE? - "Magari il martedì gli arbitri a Coverciano potranno spiegare la situazione e le dinamiche delle scelte fatte la domenica precedente​".