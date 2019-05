Il presidente dell'AIA Marcello Nicchi interviene sulle polemiche seguite al mani di Bastos in Atalanta-Lazio (finale di Coppa Italia), non rilevato dall'arbitro Banti e dal VAR Calvarese: "Non sono tenuto ad alimentare polemiche, c'è stato un episodio che tutti hanno rivisto dopo la partita perché allo stadio non l'ha visto nessuno. Adesso lo valuterà il designatore e deciderà se poteva essere giudicato in modo diverso o no - riporta Ansa - Le parole di Gasperini che ha parlato di Var a singhiozzo? Ognuno si assume la responsabilità di ciò che dice, questo è quello che pensa lui. La Var è uno strumento che funziona bene, da perfezionare, ma che come sappiamo non azzera totalmente gli errori".