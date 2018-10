Intervenuto a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi ha commentato le recenti polemiche che hanno coinvolto le direzioni arbitrali e soprattutto la Var o meglio il suo utilizzo.



CHI SBAGLIA PAGA - "Il protocollo è quello approvato l'anno scorso, non è cambiato nulla, e gli arbitri lo stanno applicando al meglio che possono. Ogni tanto qualcuno, sorprendentemente, non si avvale del Var e di questo si occuperà Rizzoli. È uno strumento che c'è e va utilizzato al massimo perchè così le discussioni vanno al minimo".



STOP LAMENTELE - "Bisogna smettere di lamentarsi. La Var funziona e tutti lo riconoscono, se poi ogni volta che accade un episodio si vuole smontare tutto siamo fuori dal mondo. È uno strumento che tutti ci invidiano, tutti vengono a studiare la sua applicazione in Italia. Se si pontifica su un episodio allora non è cambiato niente e mi chiedo cosa l'abbiamo messa a fare. Se in una partita, su 50 decisioni, se ne sbagliano 2 fa parte della normalità"