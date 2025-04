Nico Gonzalez, frecciata a Motta: "Ora gioco a destra, dove mi trovo molto bene. Lo sappiamo tutti"

, esterno della, parla ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio di. Di seguito le parole dell'argentino nel pre-partita."Dobbiamo dare tutto in campo per vincere, come abbiamo fatto nelle ultime due partite. Dobbiamo dare tutto e andare al 100% con la voglia di portare a casa i tre punti"."Avevo bisogno di ritrovae fiducia, oggi gioco a destra dove mi trovo molto bene, tutti sappiamo questo. Adesso ho la mia famiglia in tribuna e sono molto contento, avevo bisogno di loro. Se oggi dovessi segnare sarà per loro".

"Non cambia tanto per me, gioco a destra dove mi trovo meglio. Oggi proverò a fare bene per i miei compagni e la mia famiglia".