Intervistato dal portale argentino TycSports, Nico Gonzalez, numero 10 della Fiorentina, ha parlato - dal ritiro con l'Argentina - della pesante sconfitta per 4-0 della sua viola con l'Inter a San Siro. In particolare, scherzando, si è soffermato su Lautaro Martinez, suo compagno di Nazionale: "Lo volevo ammazzare mentre volavamo insieme per domenica, ma è mio amico e non posso farlo (scherza e ride, ndr). Ci siamo divertiti a parlarne".



Sulla prima convocazione di Lucas Beltran, suo compagno alla Fiorentina, ha detto: "Lo avevo saputo da fuori che lo avrebbero convocato e l’ho preso in giro, abbiamo scherzato, e poi quando è uscita la lista gli ho fatto i complimenti. Era molto felice”.