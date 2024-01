Nico Gonzalez sbaglia contro l'Inter: l'incredibile dato sui rigori dell'argentino

Giornata no per Nico Gonzalez: l'argentino, al 77' della sfida contro l'Inter, si è fatto parate da Yann Sommer il rigore del possibile 1-1. Un errore pesante, tra l'altro il primo in carriera. Nei 18 rigori calciati prima di questa sera l'ex Stoccarda ha sempre segnato. Una percentuale del 100%. Con i vola aveva fatto 10 su 10. Quest'anno aveva trovato la rete dagli undici metri contro il Bologna in campionato, contro Rapid Vienna e Genk in Conference League.