Dopo una serie di notevoli colpi in entrata, adesso la Fiorentina potrebbe essere costretta a difendersi dagli assalti per i propri giocatori più preziosi. I colleghi di The Athletic hanno infatti reso nota un’offerta (che sarebbe addirittura ufficiale) del Brentford recapitata sul tavolo della dirigenza della Fiorentina.per il calciatore di maggior talento, nonché acquisto più costoso della storia del club: Nico Gonzalez.e che ci riporta a circa 7 mesi fa, quando la dirigenza della Fiorentina respinse un’offerta da 34 milioni arrivata da Leicester per l’esterno argentino. Difficile pensare che il club possa accettare al momento un’offerta inferiore, specie dopo un’ottima seconda parte di stagione giocata dall’ex Stoccarda, ma è del tutto probabileL’assunto di base è che all’interno della rosa della Fiorentina nessuno è davvero incedibile. Un fatto a più riprese ribadito anche nelle dichiarazioni pubbliche dei vertici della società: la Fiorentina è disposta ad ascoltare tutte le offerte, ma i giocatori partono solo a fronte di un corrispettivo che sia adeguato. Per questo motivo il club non chiude la porta a nessuna possibilità, neppure a quella di un’eventuale cessione del giocatore di maggior valore. Anche perché nel corso dei mesi, nonostante il comportamento sempre corretto,. Ed è anche legittimo che un calciatore del suo talento e della sua esperienza possa ambire a misurarsi in un campionato come la Premier League.Pagare moneta, vedere cammello. La posizione della Fiorentina è chiara, e in ogni caso il club non ha alcuna intenzione di farsi trascinare in telenovele che rischiano di risolversi solamente a ridosso della fine della finestra di mercato. Anche perché l’eventuale partenza dell’argentino dovrebbe necessariamente essere coperta con un acquisto di altrettanto valore. Ed è indubbio che il primo nome su cui il direttore Pradè si tufferebbe è quello dida sempre pallino di Vincenzo Italiano e corteggiato a più riprese dalla società gigliata. Una cessione così onerosa potrebbe però aprire anche strade di mercato nuove della Fiorentina, al di là di una possibile suggestione Zaniolo (emersa poche settimane fa). Prima, comunque, ci sarà da definire il futuro di Nico. E la società non lo farà partire se non alle proprie condizioni.