Nico Paz-Inter? Parla il papà: "Lo voleva la Fiorentina, a Como sta bene. Con Zanetti siamo molto amici"

Con le sue giocate. Oggi è diventato un giocatore fondamentale per il Como di Fabregas, lui più alti 10; in campo incanta con giocate, gol e assist, i riflettori sono accesi da tempo su questo gioiellino classe 2004 che tra qualche mese sarà uno dei protagonisti sul mercato. Il: in estate quindi saranno le Merengues a decidere il futuro di Nico Paz, intanto- "L'estate scorsa c’erano almeno. Ma questo progetto ci è piaciuto molto, poi chiaramente la presenza di Fabregas ha avuto un peso importante perché ha parlato con noi, ci ha spiegato che Nico avrebbe avuto chances di giocare come piace a lui. Parlare con Cesc è stato importante".- "Io credo che se chiedete a Nico cosa vorrebbe fare,: si trova benissimo, è felice, e con Fabregas in panchina è come essere a un master universitario. Gli piace tutto qui: la squadra, i compagni, la gente. E anche io sarei d’accordo sul rimanere in biancoblù. Poi è chiaro che ci sono in ballo anche degli interessi superiori, ma per noi andrebbe bene restare un altro anno a Como".

- "Io e Zanetti siamo molto amici, in nazionalee quelle foto scattate con Javier rappresentavano soltanto un ritrovo tra amici. Ogni tanto ci vediamo...".- "Leo Messi è l'idolo di Nico, in camera. Potete immaginare cosa abbia significato per lui giocarci insieme, servirgli assist e ricevere i suoi complimenti. Prima del debutto, quando era a casa non parlava più dalla tensione".- Pablo Paz non conferma di aver parlato con Javier Zanetti del possibile futuro del figlio in nerazzurro, ma. Il classe 2004 piace ma chiaramente la concorrenza è tanta: il suo rendimento con il Como sta attirando l'attenzione di molti top club anche all'estero, in tanti sono venuti in Italia per studiarlo da vicino e in estate ci sarà più di una società pronta a farsi avanti per Nico Paz. Il Como vorrebbe tenerlo e il giocatore - come spiegato dal padre - si trova bene, ma l'ultima parola sarà del Real Madrid che ha la possibilità di riprenderlo a una cifra decisamente più bassa rispetto al suo valore attuale.