Davide Nicola ha rilasciato un'intervista a L'Eco del Chisone in cui ha parlato della sua esperienza al Torino che avrebbe voluto potesse continuare.



“Quella al Toro è stata un’avventura bellissima, abbiamo raggiunto un obiettivo tutti assieme, grazie all’impegno di ognuno. Lo sforzo principale, non mi stancherò mai di dirlo, è stato dal punto di vista tecnico-tattico. C’è poi stato anche un lavoro che riguardo le dinamiche di gruppo, le relazioni interpersonali” ha raccontato Nicola.



Sulla mancata conferma ha poi aggiunto: "Cosa ho provato per il mancato rinnovo? La mia forma mentis mi porta sempre a concentrarmi su ciò che desidero raggiungere. A onor del vero, accettai un contratto che includeva una clausola del tutto particolare (il rinnovo automatico se la media punti finale fosse stata di 1,5 punti a partita), per dimostrare la validità del lavoro mio e del mio staff in una piazza importante come quella di Torino. Mi sarebbe piaciuto rimanere, lo dico tranquillamente, perché rappresentare questi colori ha avuto un significato particolare, che è andato molto al di là dell’essere semplicemente denominato allenatore del Torino. Così però non è stato, e oggi per me si apre la possibilità di effettuare altre riflessioni”.