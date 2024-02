'Ti porto via tutti i soldi'. Ex calciatore serbo arrestato: ha aggredito, forbici alla mano, un cestista

Dalla Serbia arriva un brutto episodio tra due ex protagonisti di calcio e basket. Nicola Petkovic, un passato alla Stella Rossa e all'Eintracht Francoforte, è stato arrestato e ha trascorso due giorni in carcere dopo aver minacciato con delle forbici, in un parco giochi, Nemanja Bjelica, ex giocatore Nba, ora alla Stella Rossa Belgrado. Il fatto è accaduto domenica nella capitale serba e a riportarlo sono i giornali locali.



LA RICOSTRUZIONE - Ancora sconosciute le cause dell'aggressione. Petkovic avrebbe cominciato a insultare il cestista e la sua famiglia, urlandogli "Ti porterò via tutti i soldi". In un secondo momento si sarebbe diretto in un bar per prendere delle forbici, usate poi per minacciare la vittima, intimidendola e 'promettendogli' che lo avrebbe aspettato al parcheggio per colpirlo. Numerosi i testimoni, presenti durante l'accaduto. Anche analizzando le loro versioni e i filmati ripresi dalle telecamere in zona, le forze dell'ordine contano di fare luce su una vicenda tra sportivi ma che ben poco ha a che fare con lo sport.