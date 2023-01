IL TABELLINO

, classe ‘85, il portiere messicano dei 5 Mondiali, autore di almeno una mezza dozzina di parate decisive. Il Milan ha battuto la Salernitana dominandola pur senza sfruttare una valanga di occasioni da gol.Undici su undici del campionato scorso, per un’ora Pioli è andato avanti così, rinunciando al mercato estivo un po’ per forza (infortunio di Origi) e molto per scelta tecnica. De Ketelaere ha preso il posto di Diaz solo al quarto d’ora della ripresa, quando il Milan era sul 2-0, Vranckx ancora più in là.- Una squadra del livello della Salernitana può perdere anche 9 volte su 10 contro una squadra del livello del Milan,. Il dislivello tecnico è evidente, le diverse dimensioni e le ambizioni dei due club lo giustificano.. Lui e la profondità sono un binomio di assoluta garanzia: se dai spazio al portoghese, sei fritto. Nicola questo doveva saperlo, anzi, lo sapeva di sicuro, ma ha pensato di potersi opporre allo strapotere tecnico del Milan tenendo alta la sua linea difensiva a tre e accettando spesso di difendersi uno contro uno.. Non solo, in quella difesa formata da(dalla parte di Leao),, non c’era un solo scattista, un difensore capace di scappare quando il portoghese attaccava.Così, in ordine cronologico, è successo quanto segue. Prima palla-gol: scatto di Leao con Radovanovic e Fazio che lo hanno perso di vista e sono stati salvati da Ochoa.fra Lovato e Radovanovic che arrancavano, uscita di Ochoa, saltato pure lui e 1-0.che aveva la palla al piede e lo ha fatto secco in un attimo (senza raddoppio, era un duello dal risultato scontato), cross ribattuto,. Questo è successo nel primo quarto d’ora, ma la Leao-partita non è finita lì., girando in porta, non ha trasformato nel 3-0 per un’altra prodezza di Ochoa. Eppure proprio l’ultimo Mondiale aveva dato un’idea sulla nuova tendenza: fine del possesso palla a sfinimento e di nuovo largo al contropiede.- Il Milan ha sbriciolato la Salernitana con un primo tempo di gol e palle-gol a raffica, se la squadra di Nicola è rientrata negli spogliatoi sotto di due sole reti il merito era esclusivamente del debuttante Ochoa. In quei 45' Leao è stato gigantesco, aiutato come detto dall’atteggiamento, dalla posizione e dalla leggerezza della difesa campana., autore di un gol e di un assist. Pioli l’ha messo più avanti rispetto a Bennacer, così da slabbrare la linea salernitana di 5 centrocampisti e da trasformare il 4-2-3-1 in un 4-1-4-1, più di una volta Diaz è arretrato più di Tonali.- Anche nella ripresache ha tenuto la Salernitana in partita, facendo credere alla sua nuova squadra che l’impresa era ancora possibile. Impresa che poteva prendere corpo, in modo clamoroso, dopo il gol di. Ma la squadra di Nicola si è fermata sul 2-1. Non aveva forza né qualità per andare oltre.Marcatori: 10’ Leao (M), 15’ Tonali (M), 83’ Bonazzoli (S)Assist: 10’ Tonali (M), 15’ Brahim Diaz (M), 83’ Coulibaly (S)SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato (61′ Daniliuc), Radovanovic, Fazio; Sambia (84′ Diego Valencia), Coulibaly, Bohinen (84′ Kastanos), Vilhena (61′ Bonazzoli), Bradaric; Dia, Piatek. A disp: Fiorillo, De Matteis, Pirola, Bronn, Motoc, Capezzi, Iervolino, Botheim. All: Nicola.MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria (70′ Gabbia), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaerkers (84′ Dest), Brahim Diaz (61′ De Ketelaere), Leao; Giroud (84′ Vranckx). A disp: Mirante, Jungdal, Thiaw, Bakayoko, Pobega, Adli, Lazetic. All: Pioli.Arbitro: Fourneau di Roma 1Ammoniti: 53’ Giroud (M), 76’ Bradaric (S), 81’ Coulibaly (S), 93’ Daniliuc (S)