"Serie A" è uscita oggi. Si tratta della nuova canzone di Nicolò Cavalchini. Il musicista milanese spiega: "Vi ricordate 'La partita di pallone' di Rita Pavone? Questa è una risposta in chiave moderna e un po' ironica. Il brano parla della bellezza della vita in coppia se si riesce a vivere con maggior leggerezza le difficoltà quotidiane. Nel caso specifico le strofe parlano di una ragazza che per sua indole non ha un buon rapporto con la sua vita attuale, aumentando le tensioni all'interno della coppia. Il ritornello apre invece a una vita più ariosa, che guarda alla bellezza e anela a domeniche spensierate da trascorrere insieme… a scapito della Serie A".



Nicolò Guidobono Cavalchini, ultimo di otto fratelli, crede ancora di avere un futuro come sportivo. Nel frattempo ha rinunciato alla carriera di avvocato per fare il cantante. Nel 2012 ha preso parte alla realizzazione dell'inno ufficiale "Juve (Storia di un grande amore)" cantato da Paolo Belli, nel 2016 si è esibito in Piazza Duomo a Milano per la finale di Champions League poi vinta ai rigori del Real contro l'Atletico nel derby di Madrid.