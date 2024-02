Nicolussi Caviglia cambia agente: manca solo l'ufficialità

Dopo un estate durante la quale è stato molto vicino all'addio alla Juventus,. Il motivo? Il mese scorso si stavano definendo gli ultimi dettagli del passaggio del centrocampista classe 2000 a una nuova agenzia di procura. Il giocatore infatti lascerà la TMP Soccer di Tullio Tinti per trasferirsi nella WSA gestita da Alessandro Lucci. Un cambiamento imminente per il quale manca solo l'ufficialità, che dovrebbe arrivare entro la fine di questa settimana.- In estate, come detto, Nicolussi Caviglia aveva la possibilità di lasciare la Juventus.. I granata sono stati molto vicini, ma alla fine le parti non hanno trovato l'accordo su cifre e formule dell'operazione e, inoltre, anche Allegri aveva fatto sapere che non gli sarebbe dispiaciuto tenerlo in rosa. In estate potrebbero aprirsi nuove strade per un trasferimento, prima però verrà annunciato il cambio di procura.- In questa stagione Nicolussi Caviglia ha giocato tre partite da titolare nel centrocampo della Juventus e quattro da subentrato tra campionato e Coppa Italia:, confermato nella gara successiva contro il Monza ha servito anche l'assist per la rete di Rabiot. Curiosità: ha giocato sia contro il Frosinone - in campionato e in Coppa Italia - che contro la Salernitana - da titolare - le due squadre che l'avevano cercato in estate.