Dopo l'esordio contro l'Udinese, Hans Nicolussi Caviglia è stato di nuovo aggregato alla prima squadra di Massimiliano Allegri che ha perso 2-0 a Marassi contro il Genoa. Stavolta il classe 2000 è rimasto in panchina senza entrare in campo. Il giorno precedente, però, Nicolussi ha giocato tutti i 90 minuti dell'anticipo serale di Serie C della Juventus Under 23 sul campo del Pontedera.