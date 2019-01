Il Paris Saint Germain si consola per il mancato arrivo dal Napoli del centrocampista brasiliano con l'acquisto dallo Zenit San Pietroburgo dell'argentino Leandro Paredes. L'affare si chude sulla base di 40 milioni di euro più 5 di bonus, mentre l'ex giocatore della Roma firmerà un contratto di 4 anni e mezzo a 7 milioni a stagione. Paredes, che era stato accostato anche al Chelsea in questa sessione di mercato per sostituire Fabregas, è atteso domani a Parigi per svolgere le visite mediche e firmare col suo nuovo club. Lascia lo Zenit, che lo aveva acquistato per 23 milioni più bonus dalla Roma, dopo 18 mesi, in cui ha collezionato 61 presenze e 10 gol.