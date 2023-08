Il Bayern Monaco continua a bussare per Harry Kane, trovando però la porta del Tottenham ben serrata. Il capitano degli inglesi questo pomeriggio è sceso regolarmente in campo, titolare e con fascia da capitano sul braccio, nell’amichevole contro lo Shakhtar Donetsk. E, come al solito, Kane ha timbrato il cartellino: ha messo a referto un poker nel 5-1 finale.



MERCATO - I tedeschi si sono spinti fino a 100 milioni di euro ma il presidente Levy ha detto un altro no, l'ennesimo di una trattativa divenuta telenovela estiva. E in Baviera ora iniziano a pensare seriamente a Dusan Vlahovic della Juventus, già però in orbita Chelsea.