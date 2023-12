Non bastano Benzema e Kanté per sfidare il mondo: il cammino dell'Al-Ittihad al Mondiale per Club si ferma al primo ostacolo, gli esperti e plurititolati egiziani dell'Al-Ahly. Di Maalouli, El Shahat e Ashour le reti degli africani, mentre a timbrare per i gialloneri campioni d'Arabia ovviamente Karim the Dream, ma solo nel finale e soprattutto dopo aver sbagliato il rigore del possibile 1-1 in precedenza. Adesso sarà Fluminense-Al-Ahly nell'altra semifinale, con Marcelo che vede sfumare la sfida degli ex Real. In finale, la vincente troverà chi prevarrà tra Manchester City e Urawa Reds.