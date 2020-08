quando c'è bisogno di loro. Danieleavvenuto lo scorso gennaio, è infattiche ha lasciato a malincuoree che ora può riabbracciare, in un'altra veste.- Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti,anche sotto l'egida della nuova gestione targata: la volontà da parte della leggenda capitolina è quella di, studiandodivenuti tecnici di successo partendo dalle giovanili, come Simonenella Lazio o Zinedinenel Real Madrid.- Nel frattempo,: a inizio agosto, senza padrone dopo l’addio di Troise. Ma oggi è stato: "Il Bologna Fc 1909 comunica che il nuovo allenatore della squadra Primavera sarà Luciano Zauri, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022“, questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della società. Sfuma quindi definitivamente l’ipotesi Bologna per DDR, ancora a caccia della sua prima panchina". De Rossi quindi potrà ripartire da quella che è stata casa sua per tanti anni, sperando di ripetere il percorso effettuato da calciatore.