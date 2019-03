La più grande enciclopedia libera del mondo del web oggi non sarà consultabile. Tutte le pagine della versione italiana di Wikipedia sono state oggi oscurate per protesta contro la riforma europea del copyright. Nessun dato sui calciatori, nessuna statistica né curiosità sarà oggi fruibile e disponibile.



Wikipedia si è infatti schierata apertamente contro la mozione di riforma degli articoli 11 e 13 sul diritto di autore. Le nuove direttive daranno agli editori il potere di limitare la diffusione di notizie e titoli in ogni sito altrui e costringerà inoltre quasi tutti i siti ad analizzare preventivamente ogni contributo dei propri utenti per bloccarli se non autorizzati dalle industrie del copyright. Una mozione che dovrebbe essere approvata definitivamente il 26 marzo dal Parlamento Europeo.