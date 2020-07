Non ci sarà una clausola di recompra nell'accordo per Achraf Hakimi all'Inter. Già protagonista di visite mediche e firme, il terzino classe '98 preso dai nerazzurri non potrà rientrare al Real Madrid tramite una cifra prefissata come in passato accadde con Alvaro Morata alla Juventus, un metodo spesso utilizzato dai top club spagnoli. L'Inter lo compra a titolo definitivo e non concede un riacquisto​, ma lascia comunque un vantaggio al Real concordato nell'ultima conference call tra Marotta, Ausilio e la dirigenza delle merengues.



Il Real Madrid infatti per i prossimi anni avrà diritto a pareggiare qualsiasi offerta arrivi per Hakimi. I blancos verranno avvisati e allertati in caso di proposte così da poterla uguagliare, ma tutto comunque passa da due fattori: dovrebbe in primis decidere l'Inter di venderlo, quindi è tutto filtrato dalla volontà nerazzurra; poi, starebbe al giocatore scegliere cosa fare senza alcun obbligo di rientro al Real Madrid. Intanto, pensa solo e soltanto all'Inter che ha scelto tra tanti club: tutto fatto, la casa blanca è il passato.