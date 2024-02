Niente De Zerbi, per Tottenham-Brighton in panchina ci sarà Maldera: il motivo

Uno dei match più attesi del prossimo turno di Premier League, il ventiquattresimo, è quello che vedrà contro Tottenham e Brighton. Si tratta della sfida tra due delle squadre che praticano il miglior calcio d'oltremanica e tra due allenatori apprezzati dalla critica: Ange Postecoglou e Roberto De Zerbi. Il confronto però non ci sarà in campo perché l'italiano non siederà sulla panchina del Brighton. L'ex Sassuolo infatti si è sottoposto a un intervento odontoiatrico che lo costringerà a guardare la gara da casa.



IL SOSTITUTO - A riportarlo è Sky Sports UK. A farne le veci sarà Andrea Maldera, assistant head coach di De Zerbi e in precedenza al Milan. Dal 2005 ha lavorato nel Settore Giovanile prima di svolgere il ruolo di Match Analyst e Collaboratore Tecnico della prima squadra dal 2009 al 2015. Nel 2016 è entrato a far parte dello staff tecnico della nazionale dell’Ucraina, con Shevchenko e Tassotti, dove è rimasto fino al 2021. Dal 2022 è con De Zerbi al Brighton.