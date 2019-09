Parla un italiano ottimo l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku, già sfoggiato in più di un'intervista. Il gol nel derby gli ha regalato l'amore dei tifosi dell'Inter, ma la sua padronanza linguistica è frutto di un piccolo retroscena. E c'entra proprio la prossima avversaria dell'Inter, la Lazio.



LUKAKU LAZIO - Domani sfiderà la squadra di un altro grande 9, Ciro Immobile, ma soprattutto la Lazio del fratello Jordan, ai margini della rosa da un anno. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, non sarà dunque derby in famiglia quello contro la Lazio, ma, se il gigante nerazzurro può aggiungere l'italiano alla collezione di lingue che già conosce, lo deve proprio al fratello. Guardando le partite del fratello alla Lazio Romelu ha imparato meglio la lingua, prima di arrivare in Italia. E ora affronterà i suoi 'insegnanti di italiano'.