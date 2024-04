Niente derby Roma-Lazio per Mourinho: avvistato in tribuna a Lisbona per Sporting-Benfica

Un altro derby.ha preferito. Ieri sera il portoghese è stato avvistato sulle tribune del José Alvalade per seguire la sfida del campionato lusitano. Nienteper lo Special One, esonerato il 16 gennaio scorso dalla società giallorossa, proprio a poco meno di una settimana dalla sconfitta nella stracittadina contro la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia.Probabilmente uno sguardo almeno al risultato José Mourinho l’avrà dato alle 20 di ieri. Di certo il portoghese non era all’Olimpico per assistere dal vivo al primo Derby della Capitale senza di lui. Mou è stato infatti avvistato sugli spalti dello stadio dello Sporting in occasione della sfida contro il Benfica, big match della 28ª giornata del campionato portoghese. Possibile che l’ex allenatore giallorosso abbia seguito la sfida di Serie A dalla tv e poi si sia recato allo stadio per assistere alla sfida con calcio d’inizio alle 21:30.

Nella sua esperienza romana, certamente i derby contro la Lazio non rappresentano gli highlights migliori. Lo ‘score’ è di un solo successo in sei confronti con i biancocelesti di Sarri, anch’egli al primo derby dopo la dimissioni, con ben quattro sconfitte per il portoghese.Mourinho non si è certamente annoiato allo stadio Alvalade di Lisbona. Ad aggiudicarsi i tre punti sono stati i padroni di casa dello Sporting, che grazie ad una doppietta di Catamo hanno superato il Benfica e probabilmente spento definitivamente le speranze di titolo delle ‘Aquile’. Il momentaneo pari è stato realizzato dall’ex Slavia Praga Bah.

Nelle scorse settimane, José Mourinho aveva risposto ad una domanda sul suo futuro e il possibile ritorno su una panchina della Liga de Portugal ai microfoni di ‘Sport TV’: "Benfica, Sporting e Vitoria Setubal possono essere collegati al mio futuro? Al passato sì. Solo Dio conosce il mio futuro. Vivo vicino a Lisbona, andare al 'Da Luz' o all'Alvalade è semplice, 20 minuti e sono lì. Sono stato trattato bene in entrambi i casi. Mi piacerebbe anche avere del tempo per andare a Porto, al Do Dragao. Si tratta solo di approfittare di questo tempo, che spero sarà breve, per stare con gente che mi piace".