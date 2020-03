Cambiano i piani di Cristiano Ronaldo che senza Europeo sarà totalmente concentrato sul finale di stagione con la Juventus. Come scrive Tuttosport, CR7 "​pianificherà con la solita maniacale attenzione i suoi allenamenti per dare il massimo in questo arco di tempo limitato, che culminerà con la finale di Champions League. Da raggiungere e poi da vincere con la maglia della Juventus".