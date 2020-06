Non ci sarà la Fiorentina nell'immediato per Roberto De Zerbi. Nonostante il corteggiamento del club toscano, che ha valutato seriamente anche la sua candidatura in caso di sostituzione di Beppe Iachini al termine dell'attuale campionato, l'allenatore bresciano ha deciso di prolungare fino al 2021 il suo contratto col Sassuolo.



Decisivo il summit nel pomeriggio con la dirigenza della società emiliana, al termine del quale è arrivata la fumata bianca e la firma per restare al timone per un'altra stagione.