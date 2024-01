Niente Fiorentina: UFFICIALE, Klostermann rinnova con il Lipsia

Lukas Klostermann, esperto difensore del Lipsia con il quale ha accumulato quasi 300 presenze ufficiali, ha rinnovato il suo contratto con il club della Red Bull fino al 2028. Niente da fare per la Fiorentina che si era fatta vedere interessata, ma la caduta del Decreto Crescita ha complicato le cose.



"Sono molto felice che questo viaggio continui insieme - ha detto il giocatore - Sono dieci anni che sono in questo club e ho potuto toccare con mano la qualità con la quale si può lavorare. Prima di firmare ho pensato ad un possibile nuovo percorso, ma ancora una volta mi sono reso conto che il mio futuro non può che essere legato a questo club. Anche perché tutti pongono fiducia in me".