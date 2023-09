Grandi manovre in casa Lione. La squadra francese ha salutato Blanc, autore di una pessima partenza in Ligue 1, e sta ora vagliando il mercato degli allenatori a spasso per trovare un degno sostituto. La prima pista ha portato a Rino Gattuso, libero dopo l'avventura al Valencia. Nelle ultime ore però questa traccia si sta raffreddando e, al suo posto, prende quota un'altra idea.



IN POLE POSITION - Il prescelto, secondo L'Equipe, è sempre italiano, è sempre un campione del Mondo del 2006 e ha già giocato al club un tempo di Aulas e ora passato nelle mani di Textor. Si tratta di Fabio Grosso, reduce dalla vittoria del campionato di Serie B e dalla conseguente promozione in Serie A col Frosinone. Un'avventura proficua per ambo le parti ma che si è conclusa quest'estate con l'addio ai ciociari che hanno virato su Di Francesco. Per Grosso si prospetta dunque un ritorno al Lione. Qui, dal 2007 e per le due stagioni successive, ha messo insieme 52 partite con 2 gol. Ora una nuova chance sulla panchina di una delle big di Francia: un'opportunità sfumata per il suo ex compagno di squadra, Gattuso, e che il grande ex è pronto a cogliere.