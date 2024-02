Niente Icardi, niente Galatasaray: in semifinale di Coppa di Turchia ci va il Karagumruk

Clamoroso in Turchia. Il Galatasaray esce dalla coppa nazionale: la corsa dei giallorossi si interrompe ai quarti di finale dopo la sconfitta casalinga per 2-0 subita per mano del Karagumruk



Assente Mauro Icardi, il Gala di Omar Buruk si arrende alla squadra di Biraschi, Ceccherini e Bertolacci, partiti titolari, e di Paoletti e Lasagna, subentrati nel corso della gara. A decidere la partita e la qualificazione sono Marcao e Ryan Mendes.