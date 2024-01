Niente Inter, Benzema tratta con il Lione

Dopo settimane di assenza e tantissimi rumors su un futuro lontano dall'Arabia Saudita, Karm Benzema è tornato ad allenarsi con Al-Ittihad. Eppure il caso di mercato per l'attaccante francese pagato addirittura 200 milioni annui dal club della Saudi Pro League continua a tenere banco perché un addio in questa sessione di calciomercato è più che possibile.



Dopo le tante voci, mai confermate, che volevano addirittura l'Inter in trattativa per lui nel caso in cui Alexis Sanchez avesse detto addio, dalla Francia confermano che il giocatore sta trattando per un potenziale ritorno alle origini, in quel Lione che lo lanciò da giovanissimo. L'affare è più che complicato perché l'Al-Ittihad non vuole liberare il giocatore, soprattutto dopo il comportamento degli ultimi 20 giorni, ma la volontà di Benzema è quella di dire addio e può agevolare la trattativa.