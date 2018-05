La confessione pubblica di Luciano Spalletti riguardo il mancato riscatto di Joao Cancelo (e Rafinha), era proprio quello che la Juve aspettava di sentire. Ma che in realtà già sapeva da tempo, o quantomeno pensava di avere capito. Non è bastato il sorpasso Champions nell'ultimo scontro diretto con la Lazio, l'Inter non riuscirà a riscattarlo o quantomeno non potrà farlo entro il 31 maggio. E allora, come anticipato negli scorsi mesi da Calciomercato.com, la coppia Marotta-Paratici è pronta a inserirsi per provare a mettere a segno il grande colpo che servirà per rinforzare il pacchetto di esterni bassi. Una pista su cui si lavora da tempo, che ha le sue difficoltà ma che adesso può entrare nel vivo.

IL PUNTO – La più grossa: il costo. Il Valencia infatti così come non ha voluto ridiscutere l'accordo in essere con l'Inter, non accetterà alcuna offerta al di sotto dei 35 milioni previsti dal riscatto non esercitato dai nerazzurri. Una base d'asta e non un prezzo “compra subito”. Con Jorge Mendes che già pregusta l'ennesimo affare milionario, non a caso dall'Inghilterra trapelano offerte da circa 50 milioni da parte del Manchester United ed un'altra altrettanto ricca del Wolverhampton. Cifre che difficilmente potranno essere avvicinate dalla Juve, che pure per Cancelo si è mossa in ampio anticipo riprendendo quei discorsi già avviati la passata stagione prima che l'Inter piazzasse l'accelerazione decisiva. I rapporti col Valencia sono buoni, negli ultimi anni gli affari Neto e Zaza hanno consolidato un asse che ha visto la Juve andare incontro alle necessità degli spagnoli abbassando le proprie pretese una volta trovato l'accordo con i giocatori. Sulla stessa falsa riga ci si muove in questo momento, inseguendo l'intesa con Cancelo che dopo un anno di apprendistato sarebbe ormai pronto per un'avventura ad alti livelli in Italia: nuovi contatti in tal senso ci sono stati ancora in questi giorni. Costi e concorrenza, passando per il fattore Mendes da sempre ostico per la Juve: questi gli ostacoli. Ma Cancelo piace e parecchio, i bianconeri ci proveranno.



@NicolaBalice