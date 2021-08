Emerson Palmieri si trasferisce in Ligue 1: il terzino campione d'Europa con l'Italia, accostato a Inter e Napoli per il possibile ritorno in Serie A, va al Lione in prestito dal Chelsea. Come anticipato da Calciomercato.com nella giornata di ieri, la definizione dell'affare con il club inglese è andata a buon fine. Nelle prossime ore l'ufficialità.