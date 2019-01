Dopo Vertonghen, tocca ad Alderweireld. Il Tottenham ha annunciato di aver esercitato l'opzione per il rinnovo di un altro anno del contratto del difensore belga, che era in scadenza a giugno. Una mossa che toglie così la possibilità di prendere l'ex Ajax a parametro zero a tutti quei club che avevano messo gli occhi su di lui, Inter compresa.