Il Manchester City tratta il belga Jeremy Doku del Rennes e prepara una nuova offerta per il brasiliano Lucas Paquetá (ex Milan) del West Ham, che a sua volta punta l'attaccante francese del Montpellier, Elye Wahi (classe 2003): proposti 35 milioni di euro e un contratto per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2028. Quest'ultimo era stato accostato sul mercato pure a Inter e Chelsea.