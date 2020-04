Tra tecnologia e natura: è la storia di Giulio Giovannini, un bambino di 12 anni che vive a Scansano, in provincia di Grosseto. L'emergenza coronavirus ha costretto le scuole a chiudere i battenti da quasi due mesi: spazio alle lezioni online, con videochiamate insieme a professori e compagni. Giulio, però, aveva problemi: a casa sua non funziona la rete telefonica e Internet. "A casa non riusciamo nemmeno a mandare una foto su WhatsApp" racconta Gloria, la mamma, a Repubblica. "E' un problema che abbiamo segnalato mesi fa e per cui ora siamo in causa. Sappiamo che il guasto è importante, ma spero che venga risolto presto".



L'INTUIZIONE - Ecco l'intuizione: mamma e figlio si mettono quotidianamente in macchina per un chilometro. Qui, grazie alla rete del telefono e a un banchetto, Giulio si collega con i compagni in videolezione. "Da casa carico un tavolo, uno sgabello e lo zaino con i libri che mi servono e il tablet. A volte mentre parlo si sente il verso di un capriolo" racconta Giulio.