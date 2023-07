Niente ritorno in Italia e in Serie A, l'ex Inter Mauro Icardi è un nuovo calciatore del Galatasaray: arriva a titolo definitivo dal PSG, per un totale di 10 milioni di euro di cartellino.



I DETTAGLI DEL CONTRATTO - L'attaccante classe 1993 ha firmato il contratto con i turchi in Argentina: per lui ritorno a Istanbul dopo l'anno del titolo in prestito, con un triennale da 10 milioni di euro a stagione. Nella prima stagione in Turchia 26 presenze, 23 gol e 8 assist. Addio definitivo a Parigi e il Paris Saint Germain, dopo 4 stagioni senza grande gloria. Icardi aveva già un accordo di massima con il club turco, ma i tempi dell'annuncio si erano dilatati dopo il problema di salute capitato alla moglie-agente Wanda Nara.