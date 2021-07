Non sarà in Italia il futuro di Nahuel Bustos. L'esterno d'attacco argentino classe '98 era stato proposto al Verona e l'aveva cercato anche il Genoa, ma nelle ultime ore il giocatore ha trovato l'accordo per un ritorno nella seconda divisione spagnola al Girona, dove l'anno scorso ha totalizzato 4 gol e 3 assist in 37 partite. Il giocatore arriva su espressa richiesta dell'allenatore dal Manchester City, che a ottobre scorso l'aveva preso dall'Atletico Talleres.