Il no di Adrien Rabiot al rinnovo con il PSG aveva acceso l'interesse delle big europee, anche di quelle italiane: Inter, Milan e Roma tutte in fila per l'affare a colpo zero in vista dell'estate 2019. Su tutte la Juventus, da diversi anni sulle tracce del centrocampista francese classe '95 e che negli ultimi mesi aveva intensificato le operazioni per provare a bruciare la concorrenza. Anche i bianconeri però, viste le ultime indiscrezioni, sembrano destinati a restare a bocca asciutta.



ACCORDO CON IL BARCELLONA - Rabiot infatti avrebbe trovato l'accordo per giugno con il Barcellona, dopo l'indiscrezione lanciata da Le Parisien arrivano nuove conferme da Mundo Deportivo, che gli dedica la prima pagina: 'Quasi fatto', a sottolineare come l'affare sia ormai in dirittura d'arrivo. Non solo, il quotidiano vicino alle vicende dei blaugrana svela anche alcuni dettagli dell'affare: Rabiot, che ha sempre ribadito la propria priorità al Barça rifiutando rinnovo con il PSG (guadagnandosi così l'esclusione dal grupppo) e altre avances, riceverà un bonus alla firma da 10 milioni di euro, vedendo così accontentata in toto la propria richiesta.