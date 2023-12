Con un colpo da dirigente consumato,ha anticipatoe la concorrenza estera e sta per assicurarsi l'arrivo di uno dei talenti più contesi d'Europa. Secondo Sky Sport, l'affare con il, squadra del, è ai dettagli e dovrebbe portare il trequartista montenegrino in Italia per una cifra intorno ai. Sotto contratto fino al 2025, il giocatore arriverebbe in estate in rossoblù, andando ad occupare uno dei posti da extra-comunitario.Su Adzic c'era la, c'erano le grandi della Premier League - colin testa - ma la squadra che più ha creduto in lui è stata il Bologna che con una trattativa lampo e, alzando l'offerta al club, se l'è aggiudicato.L'offerta dei bianconeri però non si è mai spinta oltre i 3 milioni, ben distante dagli 8 richiesti in prima istanza dal Buducnost.Diciassette anni, trequartista ma all'occorrenza anche mezzala, questa per Adzic è la stagione del lancio tra i grandi. A 16 anni, 3 mesi e 16 giorni era diventato il secondo marcatore più giovane del calcio montenegrino dopo Ilija Vukotić, da lì in avanti un traguardo dopo l'altro. Ha partecipato alla fase preliminare di Uefa Europa Conference League ed è stato inserito dal Guardian nella rassegna deiSi ispira ae in patria è stato subito accostato al connazionale. Di lui e della destinazione emiliana aveva parlato poche ore fa Andrija, direttore sportivo del Podgorica, intervistato dal quotidiano montenegrino Vijesti. "Era da tempo che un club italiano non faceva un'offerta del genere per un giocatore dell'ex Jugoslavia. E per un 17enne. Inoltre il Buducnost riceverà anche. Rimarrà con noi fino all'estate e ci aiuterà nella lotta al titolo., penso che sia molto importante aver sentito dal Bologna che cCon il Bologna parliamo anche digiovanili, credo sarebbe bello", ha detto. Parole cui sono poi seguiti i fatti. Un nuovo talento è in arrivo in Serie A e per il Bologna è l'ennesima dimostrazione di un nuovo illuminato corso.