Alessandro Nesta, allenatore del Frosinone, ex difensore di Lazio e Milan, commenta in conferenza stampa le voci che lo davano vicino alla Juve come assistente di Pirlo: “Io alla Juventus con Pirlo? È un’amicizia che ho con Andrea da tempo e niente, il mio obiettivo è fare il primo all’allenatore e ci sto provando”.